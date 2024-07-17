Bodrum bu yıl boş mu kaldı? Esnaflara göre her bütçeye uygun tatil var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl doluluk tartışması yaşanıyor. Birçok kişi pahalılık nedeniyle Türk turistlerin Yunanistan'daki adaları tercih etmesi nedeniyle Türkiye'deki tatil beldelerinde bu yıl istenen doluluğua ulaşılamadığı kaydediliyor.

Bodrum merkezin fiyatları orta ve yüksek gelirlilere göre değişkenlik gösterirken, Gümbet mahallesi düşük bütçeli tatil yapma fırsatı sunuyor. Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis orta ve yüksek gelirlilerin tatil yapabileceği bölgeler arasında yer alıyor. Gümüşlük, Kadıkalesi ve Gündoğan ise düşük, ota ve yüksek gelirli vatandaşların tatil yapma imkanı sağlıyor.

Yalıkavak ve Türkbükü'de ise jet sosyetenin, iş, sanat ve spor camiyasının ünlü isimlerinin, gelir düzeyleri çok yüksek olan vatandaşlara tatil yapma tercihi sunuyor. Torba ve Yalıçiflik mahalleleri ise gelir düzeyinin düşük ve orta ölçekli olan vatandaşlara hitap ediyor.

'Kötü bir turizm sezonu yaşıyoruz diyemeyiz'

Acropol Of Bodrum Beach Hotel Genel Müdür Okan Çağla, konuya ilişkin şunları söyledi "Daha ağırlıklı Ortakent Sahili'nde iç pazardan misafirlerimiz var. Kötü bir turizm sezonu yaşıyoruz diyemeyiz. Çok iyi bir sezon olduğu da söylenemez. Bu çıkan pahalı fiyat haberleri doğruları yansıtmıyor. Bodrum'da her bütçeye göre bir tatil var. Zaten oda başkanları, STK başkanları ortak bir açıklama yaparak olumsuz ve yüksek fiyat algısı ve haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundular. Bu sosyal medyada yürütülen pahalı algısı ve Bodrum çok pahalı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Yüksek fiyatlı tatil Bodrum'un her yerinde değildir. Bodrum'da her bütçeye göre bir tatil var. Yoğun bir gün yaşıyoruz ve bu saatten sonra da böyle gitmesini bekliyoruz turizmin. Bunu zaman gösterecek, şuan için gayet iyi her şey."