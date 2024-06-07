Boşanmak isteyen eşini ve ailesini katletti, üç müebbet cezası aldı

38 yaşındaki Emine Yalçın, 2022'de boşanma aşamasında oldukları eşi Erdal Yalçın'ın (39) yanından ayrılıp Denizli’nin Acıpayam ilçesine gitti. Kadının 33 yaşındaki Mehmet Aksoy ve annesi 51 yaşındaki Gülperi Aksoy'la yaşamaya başladığı belirtildi.

Eşini takip eden Erdal Yalçın, pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu kadının annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Tedavi altına alınan anne de 15 gün sonra hayatını kaybedince, olayda ölü sayısı 3’e yükseldi.

Dört el ateş etmiş

Erdal Yalçın, Muğla’da jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, "Neden yaptınız" sorusuna "Öğrenirsiniz sonra" diyerek cevap verdi.

Mahkemedeki ifadesinde olayı nasıl işlediğini anlatan Erdal Yalçın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeğiyle 1 el ateş ederek öldürdüğünü, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ardından 1 el tüfekle ateş ettiğini, yaralı halde kapının önüne düşen eşine doğrulttuğu tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden anne Gülperi Aksoy’un ise kızını kurtarmaya çalışırken kurşunların hedef olduğu belirlendi. Erdal Yalçın’ın Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Sanık hakkında, 3 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı.