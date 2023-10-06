Bosphorus Boat Show, 5 yılda dünya liderliğini hedefliyor

Bosphorus Boat Show, MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te 21-29 Ekim tarihlerinde açılmaya hazırlanıyor. Fuarda 2024 model tekneler görücüye çıkacak. ED Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliği ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda düzenlenecek fuarda 500’den fazla tekne ve yat görücüye çıkacak.

50 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara 150’nin üzerinde firma katılacak. 500’den fazla yerli-yabancı markanın temsil edileceği fuarda 500’ün üzerinde tekne tanıtılacak. ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, YATED Genel Sekreteri Orhun Şentürk ve YATED Sayman Üyesi Uğur Aksan katıldı.

2025 için siparişler alınıyor

Talebin arttığını ancak tedarikte sıkıntılar yaşandığını söyleyen Murat Bekiroğlu, şu anda bazı modellerde 2027 için teslim tarihleri verildiğini söyledi. Bekiroğlu, daha küçük modellerde ise 2024 ve 2025 yılı için siparişler alındığını kaydetti. Kara fuarının İFM Yeşilköy’de olacağını aktaran Bekiroğlu, “Şu an 35 bin metrekare üzerinde net alan satıldı. Deniz fuarındaki büyümeyi kara fuarında da bekliyoruz” dedi.

Diğer yandan, Türkiye’de marinalarda yer bulma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığının altını çizen Bekiroğlu, “Şu anda Türkiye’de 25-30 arasında marinanın toplam bağlama kapasitesi ise 6 bin 500 civarında. Kapasitenin ilk etapta en az yüzde 50 artırılması gerekiyor. Marina fiyatlarında euro bazında yıllık yüzde 30-40 yükseliş var. Fransa Monaco’da 42 metrelik bir teknenin yüksek sezonda marinadaki günlük bağlama fiyatı 650 euro, Göcek’e ise bir gün için 1.200 euro ücret isteniyor. Yine yüksek marina fiyatları nedeniyle koylara demirleyen tekneler, atıklarını denize boşaltabiliyor” ifadelerini kullandı.