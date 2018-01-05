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Boydak ve Kaynak Holding davasında 6 tahliye

Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 137 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Boydak ve Kaynak Holding davasında 6 tahliye
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle, Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 137 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, 27 tutuklu sanık ile 17 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. 

Duruşma sanıkların ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Heyet, ara kararında, tutuklu sanıklar Atıf Salih Yiğit, Sefa Tenekeci, Metin Kaplan, Mete Kazaca, Sıtkı Çolakoğlu ve Ahmet Necati Uğur’un tahliyesine karar verdi. 

Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 26 Şubat’a erteledi. 

Kaynak: AA

kaynak holding boydak

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