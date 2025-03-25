Boykot çağrısı yapılan Espressolab'den açıklama geldi

Son günlerde sosyal medyada boykot edilen Espressolab neden boykot edildiğini anlamadıklarını belirterek bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Marka, "Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

2014 yılında bir üniversite girişimi olarak doğduklarını belirten Espressolab, herhangi bir devlet desteği ya da teşviki olmadan büyüdüklerini ve bugün 15 ülkede faaliyet göstererek Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldiklerini ifade etti.

"Yalnızca Kocadağ ailesine ait"

Şirketten yapılan açıklamada, Espressolab’ın yalnızca Kocadağ ailesine ait olduğu ve herhangi bir görünmeyen ortak ya da gizli destekçi bulunmadığı da özellikle vurgulandı. Markanın franchise modeliyle işlediğini ve mağazalarının yüzde 93’ünün farklı kesimlerden girişimciler tarafından işletildiği belirtildi.

"Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır"

Siyasetten uzak durduklarını ve gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceklerini belirten kahve zinciri "Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır" açıklamasında bulundu.