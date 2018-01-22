Bozdağ: 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlandı

22 Ocak 2018

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde saat 16.35'te başlayan toplantı sona erdi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantı sonrası 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, "Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de harekat başarıyla devam edecek. Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat gelinen noktada, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Terör örgütlerinin, teröristleri, barınak, sığınak, araç, gereç, silahları, lojistik noktaları, üsleridir. Bunun dışında bir hedef bulunmuyor. Zeytin Dalı Harekatı kesinlikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir harekat değildir." dedi.

Bozdağ, HDP'lilerin açıklamalarıyla ilgili, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usül işleyecektir. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma ve onlara yardım etme konusunda Türkiye, kendisine dönük kaygı belirten bütün ülkelere örneklik teşkil edecek uygulamaların ve güzel örneklerin sahibi olmuştur. PYD/YPG terör örgütleri Afrin'de ellerinde olan DEAŞ'lı teröristleri Türkiye'ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarıyla ilgili ise, "İş birliğinin yolu belli, silahları vermeyi durdurmak, ondan önce verilmiş olan silahları toplamaktır." dedi.

Bozdağ Afrin harekatıyla ilgili, "İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekat süresince silahlı kuvvetlerimiz mensupları içerisinde şehit olan yoktur." dedi.