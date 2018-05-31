Bozdağ'dan CHP'nin AYM itirazına ilk yorum

31 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Anayasa Mahkemesi'nin CHP’nin seçim güvenliğine ilişkin düzenlemelere yönelik itirazını değerlendirdi.

AYM'de bugün karara bağlanacak iptal başvurusu için açıklama yapan Bozdağ, "Seçim kararını parlamento alır. Parlemento seçim kararını aldı. Seçim kararı, parlamento kararı olduğu için kesindir. Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir. O nedenle Anayasa Mahkemesinden bu yönde bir karar çıkmasına ihtimal vermiyorum." şeklinde yorumda bulundu.

Bozdağ ayrıca CHP'nin seçim beyannamesinde bulunan eğitim sisteminin 1+8+4 şeklinde düzenleneceğinin yer alması hakkında da, "16 yaşını doldurmadan hiçbir velinin evladını Kur'an kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu '28 Şubat'ı canlandıracağım' demektir. '28 Şubatçıların yaptıkları doğrudur, AK Parti geldi, bu doğruları yok etti, ben yeniden 28 Şubat'ı hortlatacağım, hayata geçireceğim' demektir" diye değerlendirme yaptı.

Konuşmasının devamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim beyannamesinin kendisini yalandığını dile getiren Bozdağ, "'Meslek eğitimini, kesintisiz eğitimin sonrasında başlatacağız' diyor. Bunun anlamı nedir, 'İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacağız' demektir" diye konuştu.