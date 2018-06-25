Bozdağ'dan 'OHAL ve bedelli' açıklaması

25 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik ve OHAL konularında açıklamalarda bulundu.

Bozdağ katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlikle alakalı, "Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim. Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım, parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek ve sonuçta bedelli konusunda Ekim’den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır" diye konuştu.

"Zaman konusunda karar alınmadı"

OHAL'in kalkıp kalkmayacağı yönündeki soruya ise Bozdağ şu yanıtı verdi:

"Bunun taahhüdünü genel seçimden önce verdik süresi dolduğunda kendiliğinden kalkar. 19 Temmuz’da bunun şu andaki tarihi. Bu konu henüz şu anda konuşulmuş değil ancak konuşulacaktır. İrade çok açık; bu da OHAL’in kaldırılması ancak zaman konusunda herhangi bir karar alınmış değil…"