BTK sosyal medyadaki Afrin paylaşımlarını anlık takip ediyor

27 Ocak 2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon çalışmalarına başlandığını söyledi.

Sayan, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet eden bu çalışmaların, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından titizlikle yürütülen harekata gölge düşürme amaçlı olduğunu ve kamuoyunda infial uyandırdığını söyledi.

BTK'nın, harekatın başladığı günden bu yana internet ortamında yapılan yayınları anlık olarak takip ettiğini belirten Sayan, provokasyon amaçlı bu yayınlarla ilgili olarak başta sosyal medya kuruluşları olmak üzere içerik ve yer sağlayıcılara gerekli bildirim ve uyarılarda bulunulduğunu anlattı.

Sayan, bu kapsamda Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal mecraların yetkilileriyle doğrudan temas kurularak yasa dışı içeriklerin anlık olarak iletildiğine dikkati çekti. Sayan, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukuki uygulamalardan biri olan uyar-kaldır yöntemi uygulanarak gerekli aksiyonların alınması sağlanmaya çalışılıyor ancak ABD menşeli bir kısım sosyal medya şirketlerinin yapılan bildirimlere rağmen yasa dışı içerikleri çıkarma konusunda çekimser kaldıkları, hatta tüm uyarılara rağmen ısrarla bu tür içeriklerin yayınlanmasına izin verdikleri görülmektedir. Yasa dışı ve manipülatif içerikler yoluyla algı operasyonu yapmayı hedefleyen sosyal medya hesapları ve diğer internet yayınlarına yönelik olarak Kurumumuzca ivedilikle işlem tesis edilmektedir."

Sayan, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasa dışı yayınları ve sosyal medya paylaşımlarını yapan kişilere yönelik olarak yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum ve koordinasyon içinde hareket edildiğini, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle anlık iletişim sağlanarak söz konusu içerikleri ve içerikleri yayan faillerin adli mercilere iletildiğini kaydetti.

BTK Başkanı Sayan, internette ve özellikle sosyal medyada yapılan bu tür yayınlar konusunda vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermeleri ve algı operasyonuna yönelik yalan haber ve paylaşımlar için ilgili şikayet mekanizmalarını kullanarak mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA