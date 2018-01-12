BTK'dan kriptolu cihazlara koruma

12 Ocak 2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üreticiler tarafından BTK'ye teslim edilecek kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine ait kod veya kripto algoritması ve anahtarları, Kurumun Kritik Veri Merkezinin bulunduğu, haftanın 7 günü 24 saat güvenlik kameralarıyla görüntülenen ve giriş çıkışların kayıt altına alındığı sistem salonlarında, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda BTK tarafından muhafaza edilecek.