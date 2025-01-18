Bu okuldan mezun olan kendi işinin patronu oluyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sunduğu uygulamalı eğitimle öğrencilerin hem meslek sahibi olmasını hem de mezuniyet sonrası iş garantisi elde etmesini sağlıyor.

Bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, motorlu araç teknolojisi ve uçak bakım alanlarında eğitim veren okul, aynı zamanda öğrencilerin ekonomik kazanç elde etmesine de olanak tanıyor.

“Kayseri’nin en büyük meslek liselerinden biri”

Okul Müdürü Tekin Alparslan, okulun Kayseri’nin en büyük meslek liselerinden biri olduğunu belirtti. Alparslan, “Okulumuzda 8 farklı alanda eğitim veriliyor. Uygulamalı eğitimlerin yoğunluğu sayesinde öğrenciler, gerçek iş projelerinde deneyim kazanıyor. Döner sermaye faaliyetleriyle de Türkiye’nin önde gelen meslek liselerinden biriyiz. Öğrencilerimiz gerçek işler üzerinde çalışarak hem becerilerini geliştiriyor hem de ekonomik değeri olan ürünler ortaya koyuyorlar” dedi.

Öğrenciler kazanıyor ve üretiyor

Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamında öğrencilerin hem eğitim gördüğünü hem de gelir elde ettiğini vurgulayan Alparslan, 2024 yılında 150 öğrencinin bu projelerde görev aldığını ve toplamda 1 milyon 370 bin TL ödeme yapıldığını ifade etti. Öğrenciler böylece ailelerine yük olmadan harçlıklarını çıkarabiliyor. Ayrıca mezun olduklarında sektörde daha kolay iş bulma şansı yakalıyorlar.

Kamu kurumlarına üretim yapılıyor

Okulun üretim kapasitesinin kamu kurumları tarafından da değerlendirildiğini belirten Alparslan, “Kayseri’deki kamu kurumlarının birçok donatımını okulumuz üretiyor. Şehir şebekelerindeki su onarım aparatlarını da biz sağlıyoruz. Bu ürünler daha önce yurtdışından ithal ediliyordu, şimdi ise tamamen okulumuzda üretiliyor. Bu durum bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.