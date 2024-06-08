"Bu yıl Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu sayısının 4 milyonu geçeceğini öngörüyoruz"

Türkiye'nin dört bir tarafındaki örnek şehir hastanelerinden en güzellerinden birinin kentte yükseldiğini ifade eden Uraloğlu, önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten de ayrı bir gurur duyduklarını anlattı ve ekledi:

"24 Nisan'da Trabzon Büyükşehir Belediyemizle bir araya gelerek, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi protokolünü imzaladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü eliyle bu projenin yapımını biz üstlendik. Trabzon'umuza, Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Yaklaşık 32 kilometre olan proje, genel itibarıyla 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ölçeğimizde 500 bin nüfusun yaşadığı, sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet edecek. Özellikle yaz aylarında turizmin artması ile yoğunlaşan trafik rahatlamış olacak. Çalışmaları devam eden uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından da en kısa sürede ihale etmeyi ve yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."

Güney Çevre Yolu'nun uzunluğu 43,8 kilometre

Trabzon'da devam eden en önemli kara yolu projelerinden birinin de Güney Çevre Yolu olduğunun altını çizen Uraloğlu, 31 metre genişliğinde, 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen Güney Çevre Yolu'nun uzunluğunun 43,8 kilometre olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, Akçaabat ilçesinin Mersin Mahallesi'nden başlayarak, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde şehrin güneyinden devam ederek Arsin ilçesinden tekrar Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak Güney Çevre Yolu sayesinde transit trafiğin şehir içi trafiğinden ayrılacağını aktardı.

Proje ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır taşıt trafiğinin birbirinden ayrılacağını anlatan Uraloğlu, "Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliği sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne de bu vesileyle geçmiş olacağız. Ayrıca, Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Trabzon yeni havalimanı projesi çalışmalarını başlatacağız"

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğuna dikkati çekti. Mevcut havalimanının 2023'te iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunduğunu anımsatan Uraloğlu, böylece ülke havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldığına işaret etti. Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndan şu anda 19 şirketle 11 ülkede 20 noktaya dış hatlardan, 4 şirketle 8 lokasyona da iç hatlardan ulaşım sağlandığını aktardı. Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yolcu artışını gözlemlemeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu yıl daha nisan sonu itibarıyla 877 binin üstünde yolcu ağırladı ve 2023 yılı ilk 4 aya göre artış oranı yüzde 18 oldu. Bu noktada yıl sonunda Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu sayısının 4 milyonu geçeceğini öngörüyoruz. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon Havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımızı da başlattık ve devam ediyoruz. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Körüklerden birincisinin yapımı devam ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra hizmete almayı planladık.





