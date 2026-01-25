Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
İslam aleminde "kurtuluş gecesi" olarak adlandırılan Berat Kandili için geri sayım devam ederken, inananların gözü takvimlere çevrilmiş durumda. Üç ayların manevi ikliminde önemli bir yer alan olan bu gecenin tarihi sıkça araştırılmaya başlandı. Günler ilerledikçe "Berat Kandili ne zaman" sorusu geliyor.
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat Kandili, milyonlarca Müslümanı dualarda buluşturmaya hazırlanıyor. Ramazan öncesi manevi bir arınma fırsatı sunan bu hayırlı gece, tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte sıkça aratılmaya başlandı. "Berat Kandili ne zaman" sorusu bugün yine sıkça geliyor.
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı