Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat Kandili, milyonlarca Müslümanı dualarda buluşturmaya hazırlanıyor. Ramazan öncesi manevi bir arınma fırsatı sunan bu hayırlı gece, tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte sıkça aratılmaya başlandı. "Berat Kandili ne zaman" sorusu bugün yine sıkça geliyor.

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı