Su kıtlığı riskine karşı yeni adım: Yağmur suyu ve gri su sistemleri mecburi oluyor

Türkiye’de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarındaki gerilemeyle birlikte su kıtlığı riski yeniden gündeme gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalarda su verimliliğini artırmaya yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2026 itibarıyla belirli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadı ile gri su geri kazanım sistemleri zorunlu hale getirildi. Düzenleme kapsamında bu sistemleri içermeyen projelere yapı ruhsatı verilmeyecek, inşaatı tamamlanan yapılara ise iskân izni düzenlenemeyecek.

Yağmur suyu hasadı hangi yapılarda zorunlu olacak?

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, yağmur suyu hasadı sistemi; parsel alanı 2 bin metrekare ve üzeri olan yapılar, parsel büyüklüğüne bakılmaksızın çatı alanı bin metrekareyi aşan binalar ile tüm kamu binalarında uygulanacak. Çatıdan toplanan yağmur sularının filtre edilerek depolanması ve tuvalet rezervuarları ile peyzaj sulamasında kullanılması hedefleniyor.

Gri su geri kazanımı hangi binaları kapsıyor?

Gri su geri kazanım sistemi ise 200 yatak ve üzeri oteller, toplam inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan alışveriş merkezleri ile 30 bin metrekarenin üzerindeki kamu binalarında zorunlu olacak. Sistem kapsamında lavabo ve duşlardan elde edilen hafif kirli sular arıtılarak rezervuar sistemlerinde yeniden kullanılacak.

Depolama ve kapasite kriterleri belirlendi

Düzenlemeye göre yağmur suyu depolama hacmi, ilin yıllık yağış ortalaması ve çatı özelliklerine göre hesaplanan toplanabilir yıllık su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde projelendirilecek. Gri su geri kazanım sistemlerinin ise bağlı oldukları rezervuarların günlük su ihtiyacının en az yüzde 50’sini karşılayacak kapasitede olması gerekecek.