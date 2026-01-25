TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle: Giresun TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ’nin Giresun için gerçekleştirdiği kura çekimi bugün yapılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar çekilişi canlı izlemek istiyor. Vatandaşlar isim listelerinin ne zaman yayımlanacağını da merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Giresun TOKİ kura çekimi Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11.00'te başladı ve ve yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.

Merkez: 450 Konut

Bulancak: 100 Konut

Bulancak (Kovanlık): 63 Konut

Çamoluk: 63 Konut

Çanakçı: 150 Konut

Doğankent: 50 Konut

Espiye: 100 Konut

Görele: 100 Konut

Güce: 100 Konut

Keşap: 80 Konut

Şebinkarahisar: 120 Konut

Tirebolu: 100 Konut

Yağlıdere: 100 Konut

Piraziz: 100 Konut