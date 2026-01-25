TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle: Giresun TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ kura çekilişi devam ediyor. Bugünkü şanslı il ise Giresun... Giresunlular kurayı canlı takip etmek isterken kaçıranlar ise "Giresun TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
TOKİ’nin Giresun için gerçekleştirdiği kura çekimi bugün yapılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar çekilişi canlı izlemek istiyor. Vatandaşlar isim listelerinin ne zaman yayımlanacağını da merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...
GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Giresun TOKİ kura çekimi Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11.00'te başladı ve ve yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Merkez: 450 Konut
Bulancak: 100 Konut
Bulancak (Kovanlık): 63 Konut
Çamoluk: 63 Konut
Çanakçı: 150 Konut
Doğankent: 50 Konut
Espiye: 100 Konut
Görele: 100 Konut
Güce: 100 Konut
Keşap: 80 Konut
Şebinkarahisar: 120 Konut
Tirebolu: 100 Konut
Yağlıdere: 100 Konut
Piraziz: 100 Konut