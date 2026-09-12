Bugün ne sınavı var, hangi sınav var?
Bugün sınava girecek olan adaylar yollara döküldü. Sınav merkezine yetişmeye çalışanları göre vatandaşlar da konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Sıkça gelen soru ise "Bugün ne sınavı var" şeklinde...
Hafta sonları ülkemizde önemli sınavlar gerçekleşiyor. Bugün de on binler yollara dökülmüş durumda... Hem caddelerdeki hem de okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar "Bugün ne sınavı var, hangi sınav var" diye soruyor.
Hafta sonu hangi sınav var?
12-13 Eylül 2026 hafta sonunda ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek.
Sınav oturumları ve saatleri
12 Eylül 2026 Cumartesi (1. Oturum - Sabah):
Testler: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Saat: 10:15 (Bina kapıları 10:00'da kapanır)
12 Eylül 2026 Cumartesi (2. Oturum - Öğleden Sonra):
Testler: Hukuk, İktisat, Maliye
Saat: 14:45 (Bina kapıları 14:30'da kapanır)
13 Eylül 2026 Pazar (3. Oturum - Sabah):
Testler: İşletme, Muhasebe, İstatistik
Saat: 10:15 (Bina kapıları 10:00'da kapanır)