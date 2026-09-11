Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklama yaptı mı?

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Eylül ayının 3'te 1'i geride kaldı ve Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen yüz binlerin gündeminde personel alım ilanı var. Aylardır duyuru beleyen adaylar her gün "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hayır, 11 Eylül 2026 Cuma günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.