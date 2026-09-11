Hürmüz için kritik görüşme: Petrolü rahatlatacak koridor gündemde

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Hürmüz Boğazı’nda aylardır devam eden deniz trafiği krizini hafifletebilecek yeni bir diplomatik girişim başlıyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları ile İranlı yetkililer, Umman’ın Salalah kentinde bir araya gelerek gemilerin boğazdan daha güvenli geçişini sağlayacak geçici düzenlemeyi görüşecek.

Toplantı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından İran ile Körfez ülkeleri arasındaki ilk üst düzey ortak temaslardan biri olacak. Umman ve İran’ın haftalardır yürüttüğü ikili görüşmelerde şekillenen planın şimdi Körfez ülkelerinin desteğine sunulması bekleniyor.

Gemiler için yeni geçiş düzeni masada

Üzerinde çalışılan geçici formülde gemilerin Hürmüz Boğazı’na İran tarafındaki sulardan girmesi ve Umman tarafındaki sulardan çıkması öngörülüyor. Amaç, tamamen açılması henüz mümkün görünmeyen boğazda ticari gemiler için daha öngörülebilir ve güvenli bir geçiş hattı oluşturmak.

Bu düzenleme kabul edilirse Hürmüz üzerinden yapılan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarının bir bölümünde normalleşme başlayabilir. Deniz trafiğinin artması, son haftalarda petrol fiyatlarına eklenen jeopolitik risk priminin de azalmasına yardımcı olabilir.

Brent petrol bu sabah 108 dolar civarında seyrederken fiyatlar hafta içinde 109 doların üzerine kadar çıktı. Hürmüz’de geçişlerin yeniden artabileceğine yönelik güçlü bir işaret, petrol piyasasında son günlerde oluşan yükseliş baskısını sınırlayabilecek gelişmelerden biri olarak görülüyor.

Ancak masadaki formül Hürmüz Boğazı’nın tamamen ve kalıcı biçimde yeniden açılması anlamına gelmiyor. Körfez ülkeleri geçici düzenlemenin güvenli geçiş sağlamasını isterken, İran’ın boğaz üzerinde kalıcı kontrol veya ücretlendirme hakkı elde etmesine karşı çıkıyor.

Tam açılış için ABD ile anlaşma gerekiyor

Hürmüz’de kalıcı normalleşmenin önündeki asıl düğüm ise İran ile ABD arasındaki anlaşmazlık olmaya devam ediyor. Tahran, Amerikan kısıtlamalarının kaldırılması, petrol ihracatına daha geniş izin verilmesi ve dondurulan bazı varlıklara erişim sağlanması gibi taleplerde bulunuyor.

Bu konularda daha geniş bir anlaşma sağlanmadan Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesindeki trafik seviyelerine dönmesinin zor olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle Umman’daki görüşmelerde çıkabilecek sonuç, tam çözümden çok piyasaya zaman kazandırabilecek geçici bir rahatlama olarak görülüyor.

Boğazdaki güvenlik sorunu yalnız Hürmüz ile de sınırlı değil. Yemen’de Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi Babülmendep çevresindeki taşımacılık riskini artırırken, enerji piyasası aynı anda dünyanın iki kritik deniz geçişindeki gelişmeleri izliyor.

Hürmüz’de geçici koridor üzerinde uzlaşılması bu nedenle yalnız Körfez ülkelerinin petrol ihracatı açısından değil, küresel enflasyon ve faiz beklentileri bakımından da önem taşıyor. Deniz trafiğinin yeniden artması petrol fiyatlarındaki baskıyı azaltabilir; görüşmelerin sonuçsuz kalması ise 100 doların üzerindeki fiyatların daha uzun süre korunması riskini artırabilir.