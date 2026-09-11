2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ne zaman? KPSS lise geç başvuru ücreti ne kadar?

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2 yılda bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim bu yıl 25 Ekim'de gerçekleşecek. Yüz binler başvurusunu yaptı yapamayanlar da geç başvuru tarihlerini bekliyor. Son günlerde sıklaşan soru "2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ne zaman" oluyor.

2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ne zaman?

ÖSYM'nin kılavuzda ve takviminde yer verdiği bilgiye göre 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ise 1200 TL olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.