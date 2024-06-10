Burdur Valiliği tarafından 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alana girişler yasaklandı

Burdur Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada;

“Burdur İli genelinde, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden, ilimiz sınırları dahilinde ormanlık ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, yangın öncesinde ve yangının meydana gelmesi halinde alınması gereken tedbirleri ve yapılacak işlemleri belirlemek milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumaktır. 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Burdur İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 24.04.2024 tarihli ve 1 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.05.2023 tarihli ve 51865 sayılı “Orman Yangınları” konulu genelgesi ile Burdur İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 24.04.2024 tarihli ve 1 sayılı kararının 20. Maddesine istinaden, Burdur İli sınırları dahilinde olup karar ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran – 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabii olması, 6831 Sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9, 11 ve 66. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür. Burdur İli sınırları dahilinde olup karar ekindeki listede yer alan “ Orman Parkları ve Tabiat Parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar” haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli arıcılar, izinli çobanlar haricinde 15 Haziran – 15 Ekim 2024 tarihleri arasında girmeleri yasaktır.” denildi.

Ormanda piknik, etkinlik yapmak ve çadır kurmak yasak

Ayrıca Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada;

“Orman Parkları, Milli Park ve Tabiat Parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlarda; 15 Haziran – 15 Ekim 2024 tarihleri arasında, mangal ve ateş yakmak, mahalli mülki amirden izin almadan etkinlik ve piknik yapmak, çadır kurmak, kamp yapmak ve konaklamak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik ve mesire alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Piknik ve mesire alanlarında ateş yakmaksızın piknik yapılması, bu alanlarda çöp bırakılmaması yönünde görevliler ve işletme sahiplerince gerekli uyarılarda bulunulacak, bu hususta sık bir şekilde denetim kontroller yapılacaktır. Ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler ile inşaat atıkları, hafriyat, cam vb. malzemeden imal edilmiş atık malzeme bırakılması yasaktır. Orman içerisinde ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanları, piknik ve mesire alanlarında gerçekleştirilen organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 31. ve 32. Maddeleri kapsamında olanlar başta olmak üzere, orman içi köyler, orman bitişiği köyler ve mahalleler ile orman ile ilişiği olmayan köyler ve mahallelerde bağ-bahçe, meyvelik ve tarla temizliği gibi nedenlerle anız, ağaç, dal ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır. denildi.

Yasaklarla ilgili bir çok kurum görevlendirildi

Yapılan açıklamada alınacak tedbirlerde bir çok kuruma görev verilirken kurumların alacakları tedbirler şu şekilde;

" Orman alanları civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, yerleşim yerleri ve ormanları etkileyebilecek yangınlara karşı önlemleri alarak yangın söndürme ve koruma ekiplerini kurmak ve ormanlık alan ile tesis arasında koruma bandı oluşturmakla yükümlüdür. Bu konudaki denetim Orman Bölge Müdürlüğü (İşletme Müdürlükleri), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili belediyeler tarafından yerine getirilecektir. Karayolları güzergahında seyir ve park halindeki araçlar ile duraklama yapan araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin (sigara, şişe, cam eşya, çöp vb. ) atılması ve bırakılması ile orman çevresinde, orman içi tüm yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Karayolları güzergahına atılan veya bırakılan bu tür malzemelerin belirli aralıklarla toplanması Karayolları Şeflikleri ile sorumluluk alanlarına göre İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Orman İşletme Müdürlüklerince yapılacaktır. Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, yangına karşı gerekli tedbirleri alacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ilgili kuruluşlar (TEİAŞ, TEDAŞ, CK ENERJİ AKDENİZ ELEKTRİK) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölgelerinde gerekli bakım çalışmalarını zamanında ve eksiksiz yapacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde yetkililerce talep edilmesi durumunda enerji kesintisi uygulayacaklardır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Ziraat Odası Başkanlıkları tarafından çiftçilere ve üyelerine tarımsal alanlardaki yasaklar ve ziraat alanlarında çıkabilecek yangınlar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Meteorolojik şartların yangın çıkması bakımından kritik olduğu günlerde çiftçi ve üyelerin telefonlarından sms mesajı ile uyarılması ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Valilik, Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü(Orman İşletme Müdürlükleri) koordinasyonunda genel/özel kolluk görevlileri ile Milli Parklar görevlilerince yangın çıkma riski olan bölgelerdeki devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek, ormanlık bölgeler gece/gündüz kontrol edilecek, yangına hassas ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlerin giriş/çıkış ve çevresini görebilecek şekilde fotokapanlar yerleştirilecek, drone , Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) vasıtasıyla izleme ve gözlem faaliyetleri artırılarak etkin bir şekilde gözetim ve denetim faaliyetleri yapılacaktır. Özellikle Ağlasun ve Bucak ilçeleri arasında bulunan Isparta-Antalya karayolu (Dereboğazı Havzası) bölgesi başta olmak üzere orman yangınları açısından riskli bölge olarak değerlendirilen bölgeler resmi/sivil devriyeler ve drone vasıtasıyla sık sık kontrol edilecektir. Ormanlık ve zirai alanlarda yangın meydana gelmesi durumunda gerekli hallerde Valilik ve Kaymakamlıkların emri ile tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangınlara etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Burdur İli sınırları dahilinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacaktır.”

Kuralları çiğneyenlere idari ve adli işlem yapılacak

Ormanlara giriş yasağına uymayanlara yönelik yaptırımları da açıklayan Valilik;

“Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.” açıklamasında bulundu.

Burdur genelinde 12 yerde piknik yapılabilecek

Burdur genelinde piknik yapılabilecek yerleri de açıklayan Burdur Valiliği, buraların;

“ Burdur Belediyesi Alyazmalım Mesire Alanı, Ağlasun Ateşgül Konaklamasız Orman Parkı, Kemer Asarcık Konaklamasız Orman Parkı, Yeşilova Salda Gölü Tabiat Parkı, Burdur Serenler Tepesi Tabiat Parkı, Karamanlı Sarımsaklıoluk Konaklamasız Orman Parkı, Altınyayla 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Konaklamasız Orman Parkı, Gölhisar Kibriya Konaklamasız Orman Parkı, Gölhisar Böğrüdelik Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Oğuzhan Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Millet Ormanı Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Kocaaliler Çınar Kontrollü Piknik Alanı” olarak bildirdi.