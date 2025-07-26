Bursa alev alev yanıyor: Canhıraş mücadele! Ekipler alevler arasında kaldı

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.

Bakan Uraloğlu bölgede inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Taş ocaklarında patlamalar meydana geldi

Geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de fark ediliyor.

Bursa Çevre Yolu trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır." bilgisi verildi.

Bu arada, yangın bölgesi yakınında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrıldı.

Gürsu ilçesinin İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uğur Yılmaz, AA muhabirine, akşam saatlerinde tepede ufak bir yangın gördüklerini söyledi.

Çok geçmeden rüzgarın etkisiyle yangının şiddetlenerek karşı tarafa geçtiğini belirten Yılmaz, "Şu anda yangın çok büyük. Herkes panik halinde. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Bölgede yaklaşık 7-8 bin kişinin yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Yangın bir anda karşı tarafa geçti. Etrafımızı sarınca mecbur kaçmak zorunda kaldık oradan. Sadece ekipler kaldı. İnsanlar kaçıştı. Şu an tek tabirle cehennemi yaşadık desek yeri var yani." diye konuştu.