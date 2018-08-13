Bursa iş dünyasından ekonomiye güven vurgusu

13 Ağustos 2018

BURSA -Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, son ekonomik gelişmeler ve dolar kurundaki artış ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz ekonomisi üzerinde kurulmaya çalışılan suni baskı, bizlerdeki çalışma, üretme, ihracat yapma, istihdam sağlama kararlılığını daha da arttırmaktadır” dedi.

Türkiye’nin 81 milyonluk nüfusu ile büyük bir ülke olduğunu, Türkiye ekonomisinin her türlü sıkıntının üstesinden gelecek dayanıklılığı sahip bulunduğunu ifade eden Öztürk, “Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki değer kaybının gerçekçi olmadığına inanıyoruz. Dolardaki kasıtlı olan, ekonomik saldırı niteliğini taşıyan, ekonominin gerçekleri ile açıklanamayan ve spekülatif amaçlı suni fiyat artışı kısa zaman içinde soğuyacaktır” diye konuştu. En önemli hususun güven olduğunu ifade eden Öztürk, “Bizim ekonomimize olan güvenimiz tamdır. Son olarak açıklanan yeni ekonomik model önümüzdeki beş yıllık dönemin yol haritası durumundadır. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler bu dönemde daha çok üretme, daha çok ihracat yapma, daha çok istihdam sağlama konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Gün, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak günüdür”

Batı Trakya Sanayici ve İş Adamları Derneği (BATISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er de: “Türkiye kimseye boyun eğmeyecek kadar büyük bir ülkedir. Bu geçmişte olduğu gibi bundan sonrası için de böyle bilinmelidir” değerlendirmesini yaptı. ABD’nin son günlerde stratejik ortak gibi davranmadığını, dostane denemeyecek hareketler içinde olduğunu ifade eden Er, “ABD’nin bir takım yaptırımları ve son olarak ek vergi kararı ekonomik olmaktan çok öteye tamamen siyasi bir karar niteliğindedir. Ülkemiz üzerinde dolar kurundaki artış ile oluşturulmaya çalışılan baskı ise bizi asla yıldıramayacaktır. Bizler zor günlerin insanlarıyız. Sıkıntılara karşı bir ve birlik içinde olmayı iyi biliriz. Bu anlamda gün, daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak günüdür." diye konuştu.