Bursa TOKİ başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı? TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri için artık sayılı günler kaldı. Bu hafta 11 ilde kura çekilişi yapılacak. Bursa'da da kuralar 21 Şubat'ta çekilecek. Şimdi Yeşil Bursa'da yaşayanlar "Bursa TOKİ başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı" diye soruyor.

Bursa TOKİ başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı?

TOKİ kura takvimini açıkladı fakat nihai listeyi henüz yayımlamadı. Başvuru sonuçlarının 20 Şubat'ta ilan edilmesi bekleniyor. Kura çekimi ise 21 Şubat'ta yapılacak.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.