Bursa'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Bursa Valisi Demirtaş: Ekiplerimiz sahada

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, deprem nedeniyle ilgili ekipleri sahada tarama faaliyetleri için hızlıca görevlendirdiklerini belirterek "Şu ana kadar Mudanya ve Gemlik de dahil olmak üzere bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İhbar da söz konusu değil. Ekiplerimiz sahada." bilgisini verdi.