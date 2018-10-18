Bursa'da suya yüzde 10 indirim kararı

18 Ekim 2018

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, su fiyatlarına, 1 Kasım'dan itibaren yapılacak tüketimleri kapsayacak şekilde yüzde 10 indirim kararı alındığı belirtildi.

Aktaş'ın göreve başladığı ilk günlerde su fiyatlarında yine yüzde 10 indirim yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk indirimden sonra henüz 10 ay geçmesinin ardından su fiyatlarına ikinci bir indirim geldi. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesi ile ilgili rapor, Büyükşehir Belediyesi ekim ayı toplantısında görüşüldü. 1 Kasım'dan itibaren tüketilen su fiyatlarında geçerli olacak yüzde 10 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) halen 1 milyon 311 bin abonesi, aralık ayından itibaren faturalarını yüzde 10 indirimli ödeyecek."

Açıklamada görüşleri yer alan Aktaş, Bursa'nın tarihi, doğal ve kültürel özellikleriyle ilgili gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti. Aktaş, "Bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimizin bütçesi, diğer taraftan BEBKA'nın katkılarıyla 2019 yılında dünyanın önemli turizm fuarlarında deyim yerindeyse gövde gösterisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili önemli çalışmalarımız olacak." ifadesini kullandı.

Aktaş, bütçe gerçeklikleri doğrultusunda altyapı, yol ve benzeri çalışmaları da hız kesmeden sürdürdüklerini vurguladı.

Kaynak: AA