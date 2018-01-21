Büyükekşi: Operasyonu destekliyoruz

21 Ocak 2018

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suriye’nin YPG kontrolündeki Afrin bölgesine düzenlenen harekât ile ilgili bir mesaj paylaştı.

"Afrin’de ülke güvenliğimizi tehdit eden unsurların temizlenmesi, bölge halkının terör örgütlerinin baskısından kurtarılması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması amacı ile devletimizin tamamen uluslararası meşru haklarına dayanarak gerçekleştirdiği “zeytin dalı” operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizi Allah muvaffak etsin" denilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Sadece ihracatçılarımızın değil 80 milyonun duaları Mehmetçiğimiz ile birlikte. Kahraman ordumuza her zaman olduğu gibi sonuna kadar güveniyoruz. Söz konusu operasyonu da destekliyoruz. Çünkü; ülkemizin amacı hiçbir zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedelemek olmamıştır. Tam tersine, coğrafyamızdaki barışa, huzura, refaha katkı sağlamak olmuştur. Bu harekat ile ülkemize bu hat üzerinden yapılan tacizlere dur denilmiştir. İnşallah, zulüm hükümdarlığı kuran tüm terör örgütleri bölgeden temizlenecek ve coğrafyamızda huzur yeniden yeşerecek."

Zeytin Dalı Harekatı'nda 11 nokta ele geçirildi