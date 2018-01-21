Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda nokta ele geçirildi

21 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, sabah saatlerinde başlayan kara harekatında Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirdi.

Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu.

ÖSO unsurları Afrin'de ilerledikleri bir bölgede bazı köylülerle bir araya gelerek güvenliklerinin sağlanacağı konusunda güvence verdi.

Afrinli köylüler de ÖSO mensuplarına birlik ve beraberlik mesajlarını iletti.

TSK ve ÖSO unsurları ilerledikleri ilk noktalarda ciddi bir direnişle karşılaşmadı. Muhalifler, Raco'nun köylerinde bazı terör örgütü mensuplarını sağ ele geçirdi.

TSK uçakları da gün boyu terör örgütü mevzilerini vurdu. Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerinde örgüte ait hedeflerin bombalandığı görüldü.

PYD/PKK'nın Tel Rıfat ilçesine bağlı Malikkiye'deki terör yuvaları da Türk jetlerinin ve topçusunun hedefi oldu.

Örgüt doğrudan sivilleri hedef alıyor

Terör örgütü ise sivilleri doğrudan hedef almaya devam ederek Afrin'den Azez ilçesinin Kelcibrin beldesine saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Afrin'in doğu hattındaki Azez ilçesinde ÖSO güçlerinin yoğun hazırlıklar içinde olduğu görüldü.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'nın 11:05'te Kilis'in Gülbaba mevkiinden kara harekatına resmen başladığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA