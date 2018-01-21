ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda nokta ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda nokta ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda nokta ele geçirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu. 

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, sabah saatlerinde başlayan kara harekatında Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirdi.

Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu.

ÖSO unsurları Afrin'de ilerledikleri bir bölgede bazı köylülerle bir araya gelerek güvenliklerinin sağlanacağı konusunda güvence verdi.

Afrinli köylüler de ÖSO mensuplarına birlik ve beraberlik mesajlarını iletti.

TSK ve ÖSO unsurları ilerledikleri ilk noktalarda ciddi bir direnişle karşılaşmadı. Muhalifler, Raco'nun köylerinde bazı terör örgütü mensuplarını sağ ele geçirdi. 

TSK uçakları da gün boyu terör örgütü mevzilerini vurdu. Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerinde örgüte ait hedeflerin bombalandığı görüldü. 

PYD/PKK'nın Tel Rıfat ilçesine bağlı Malikkiye'deki terör yuvaları da Türk jetlerinin ve topçusunun hedefi oldu.

Örgüt doğrudan sivilleri hedef alıyor

Terör örgütü ise sivilleri doğrudan hedef almaya devam ederek Afrin'den Azez ilçesinin Kelcibrin beldesine saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Afrin'in doğu hattındaki Azez ilçesinde ÖSO güçlerinin yoğun hazırlıklar içinde olduğu görüldü. 

Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'nın 11:05'te Kilis'in Gülbaba mevkiinden kara harekatına resmen başladığını açıklamıştı.

İran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamaİran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama

 Erdoğan: Operasyonu kısa sürede tamamlayacağızErdoğan: Operasyonu kısa sürede tamamlayacağız

Fransa'dan BMGK'ya Suriye için toplanma çağrısıFransa'dan BMGK'ya Suriye için toplanma çağrısı

TÜSİAD'dan Afrin harekatına destekTÜSİAD'dan Afrin harekatına destek

Yıldırım: Afrin'de 8-10 bin civarında bir terörist varYıldırım: Afrin'de 8-10 bin civarında bir terörist var

TSK: 153 hedef ateş altındaTSK: 153 hedef ateş altında

Tanklar sınırı geçtiTanklar sınırı geçti

Zeytin Dalı Harekatı'ndan karelerZeytin Dalı Harekatı'ndan kareler

Gül'den 'Afrin' mesajıGül'den 'Afrin' mesajı

Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldıSuriye'den Kilis'e 4 roket atıldı

Operasyon piyasalara nasıl yansıyacak?Operasyon piyasalara nasıl yansıyacak?

TSK, en net görüntüyü yayımladıTSK, en net görüntüyü yayımladı

Kaynak: AA

afrin zeytin dalı harekatı tsk suriye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.