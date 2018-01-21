TSK: 153 hedef ateş altında

21 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama yapıldı.

Operasyonun planlandığı şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 153 hedefin ateş altına alındığı bildirildi.

TSK, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekatı” planlandığı şekilde devam etmektedir."

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