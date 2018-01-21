Operasyon piyasalara nasıl yansıyacak?

21 Ocak 2018

Selçuk ALTUN - dunya.com

Son zamanlarda Türk varlıklarının üzerinde baskı oluşturan Afrin’e yönelik operasyon Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün resmen başladı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’ların yağdırdığı bombalardan sonra bugünün ilk saatlerinde tanklar da sınırı geçti.

Bu gelişme günlerdir piyasalar tarafından fiyatlanıyordu. Öyle ki, dolar endeksi son 3 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken TL’ye karşı değerlenmeye devam etti. Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününü 3.80 seviyesinin hemen üzerinde kapattı.

Borsa İstanbul’a da haftanın son işlem günü negatif bir seyir izlendi. Afrin’e operasyon riskini taşımak istemeyen yatırımcıların gerçekleştirdiği satışlar sonrasında BİST 100 endeksi Cuma günü yüzde 1,46 oranında düştü ve 115.147 seviyesinden haftayı tamamladı.

Afrin’e operasyonun başladığı dünden bu yana piyasalar kapalı ve bu operasyonun ilk yansıması TSİ ile bu akşam saat 23:00’ten sonra uluslararası piyasalarda dolar/TL’de kısmen görülmeye başlanacak. Bunun yanı sıra asıl etkisi yarın sabah yurtiçi piyasalar açıldığında hissedilecek.

Peki Afrin’e gerçekleştirilen bu operasyon piyasaları nasıl etkileyecek? Uzmanlar dunya.com için değerlendirdi...

Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek:

Operasyonun süresi ve kapsamı önemli

"Bir haftadır zaten gerek içeride gerek dışarıda kamuoyu oluşturma çabaları ve algı yönetimi devam ediyordu. Hafta boyunca da içeride işlemlerin en önemli dalgalanma nedeni operasyon beklentisiydi. Cuma günü ikinci yarıda hızlanan satış baskısı da buradan kaynaklanıyordu. Operasyonun başlaması bilinmezin ortadan kalkması açısından kısmen olumlu, ancak süresi, kapsamı gibi tartışmalar bir süre daha baskının aralıklarla devam etmesine neden olabilir. Dünyanın önemli ülkelerinden gelen ilk tepkilerin de siyaseten zorda kalmaya neden olmaması stresi azaltabilir. Yine de ilk fiyatları ve pazartesi gününü görmekte fayda var."

İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu:

Borsada ve kurda baskı hissedebiliriz

"Afrin operasyonunun uluslararası hukuka uygun olduğu belitiliyor, ki bu önemli. Ayrıca tüm koalisyon güçleri bilgilendirilmiş. ABD'den gelen açıklama bence olumsuz değil. Afrin'de olmadıklarını söylüyorlar. Bu Türk ve ABD askerinin karşı karşıya gelme endişesini ortadan kaldıran bir durum gibi algılanabilir. Rusya'dan yapılan açıklama da olumlu.

Şimdilik piyasaları ciddi anlamda bozacak bir gelişme görmüyorum. Ama karadan sonrası süreci görmek lazım. Piyasalarda birkaç gün endişeli izleyiş görülebilir. Borsada ve kurda baskı hissedebiliriz. Ama bu aşırı olmayacaktır. Bir kaç gün içerisinde olumsuz bir gelişme olmazsa, borsa tekrar yükselir, dolar tekrar düşüşe geçer."

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan:

Risk barometreleri hareketlenecek

"Zaten Kuzey Suriye’ye operasyon yapılacağı haberleri nedeniyle piyasalar üzerinde bir baskı oluşmuştu. Hem ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afrin’e operasyon yapılmaması yönündeki açıklaması hem de aynı zamanda Türkiye tarafında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin Suriye’ye girileceğini açıklaması Cuma günü piyasalarda karşılığını buldu.

Bu, ABD’nin istemediği bir operasyon. Bölgesel riskler bir taraftan artarken ikili ilişkilerde de biraz tansiyon gerilebilir gibi görünüyor. Bununla birlikte artan bölgesel risklerle birlikte içerde risk barometreleri hareketlenecek. Piyasalar tarafında fiyatlaması olumsuz olacaktır. Yüksek ihtimalle Türk Lirası varlıkların gelişmekte olan ülkeler içerisinde negatif ayrıştığını göreceğiz. Dolar/TL kurunda 3.80 üzerinde seyir biraz daha güçlenebilir. Özellikle hafta içerisinde bu hareketlenmenin 3.85’e doğru olması beklenebilir. Doların küresel bazda zayıf olduğu dönemde olması önemli bir ayrıntı."

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

Tanklar sınırı geçti

ABD'den harekat sonrası ilk açıklama

Akar: Harekat meşru müdafaa

"Zeytin Dalı Harekatı" dünya medyasında