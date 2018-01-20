"Zeytin Dalı Harekatı" dünya medyasında
Türkiye'nin Afrin'e yönelik akşam saatlerinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nı dünya medyası da duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Zeytin Dalı Harekatı" dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor.
Amerikan Washington Post gazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' diyerek operasyonu duyurdu.
BBC'de de birinci haber Afrin operasyonu. 'Türk savaş uçakları saldırıyor' diyen BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti.
Haberi manşetten okuyucularına aktaran Al Jazeera English, 'Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor' başlığını kullandı.
Gökyüzüne yükselen duman fotoğrafını ilk sayfasından veren Amerikan CNN International, 'Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.
Alman Deutsche Welle'nin başlığı 'Afrin'e 'Zeytin Dalı' başladı' oldu.
"Zeytin Dalı Harekatı" başladı
Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz
Genelkurmay'dan operasyon açıklaması
Zeytin Dalı Harekatı'ndan kareler