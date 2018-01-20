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Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz

Afrin harekatıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahat durun, dedik, durmadılar. Şimdi gereğini yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.

Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz
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Türk savaş uçaklarının Afrin'deki PYD hedeflerini vurmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bak bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik. 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.

Afrin harekatı başladıAfrin harekatı başladı

 

Kaynak: AA

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