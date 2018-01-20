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Genelkurmay'dan operasyon açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin harekatıyla ilgili açıklama yaptı. TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 17.00 itibarıyla Zeytin Dalı harekatı başlatılmıştır" denildi.

Genelkurmay'dan operasyon açıklaması
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Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yapılan harekatla ilgili açıklama yaptı. TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

 

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