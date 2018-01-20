20 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden kalkan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı.

TSK 17.00'de resmen başlayan harekatın ismini "Zeytin Dalı" olarak duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar harekatı anbean takip ediyor. Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

ÖSO Afrin'e girdi

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan açıklama

Türk savaş uçaklarının Afrin'deki PYD hedeflerini vurmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. Şimdi gereğini yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım da, "Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin'de PYD/PKK ve DAEŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır" şeklinde konuştu.

"Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ da Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı ile bu harekatı başlatmıştır. Harekat süresince de bu temel ilkelere riayet edecek ve harekatın hedeflerine başarıyla ulaşmasını müteakip bölgeden ayrılacaktır." diye konuştu.

Genelkurmay: Zeytin Dalı Harekatı başladı

Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz

Kaynak: AA