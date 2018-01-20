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İncirlik'te hareketli dakikalar

Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalamaya başlamasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne 3 savaş uçağının iniş yaptığı görüldü.

İncirlik'te hareketli dakikalar
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Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hava hareketliliği yaşandı.

Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalamaya başlamasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne 3 savaş uçağının iniş yaptığı görüldü. 

Savaş uçakları hangara alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı. 

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Kaynak: AA

afrin TSK operasyon

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