ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Akar ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, TSK tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü.

Akar ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştüğü öğrenildi.

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar, harekat öncesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

Zeytin Dalı Harekatı'ndan karelerZeytin Dalı Harekatı'ndan kareler

 

 

Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruzErdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz

 

Genelkurmay'dan operasyon açıklamasıGenelkurmay'dan operasyon açıklaması

 

Kaynak: AA

hulusi akar zeytin dalı harekatı genelkurmay tsk suriye afrin

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.