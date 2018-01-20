Akar ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

20 Ocak 2018

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştüğü öğrenildi.

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar, harekat öncesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

Zeytin Dalı Harekatı'ndan kareler

Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz

Genelkurmay'dan operasyon açıklaması

Kaynak: AA