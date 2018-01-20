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Rusya'dan itidal çağrısı

Rusya "Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Endişeyle karşılıyoruz, itidal çağrısı yapıyoruz" açıklaması yaptı.

Rusya'dan itidal çağrısı
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Rusya'dan "Zeytin Dalı Harekatı'na ilk tepki geldi. Rusya, "Endişeyle karşılıyoruz, itidal çağrısı yapıyoruz" açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Türkiye’nin harekât başlattığı Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiği ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da, "Rus askerlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Afrin’deki Rus askerleri Tel Rıfat’a sevk edildi" açıklaması yaptı.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

 

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