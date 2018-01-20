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ABD'den harekat sonrası ilk açıklama

ABD'den "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlamasının ardından ilk açıklama geldi.

ABD'den harekat sonrası ilk açıklama
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi.

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, yaptığı yazılı açıklamada “Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan DEAŞ'ı ortadan kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor." ifadelerini kullandı.

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