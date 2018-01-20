"Kara unsurları faaliyet icra edecek"

20 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili konuştu.

Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir.

Gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir."

Başbakan Yıldırım Genelkurmay'da

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşmesinin ardından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Karargahı'na gitti.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinden görüntüler

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