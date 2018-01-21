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Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı

Suriye tarafından atılan roketler Kilis'te 4 noktaya isabet etti. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, bir kişi hafif yaralandı.

Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı
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Kilis kent merkezinde iki mahalleye 4 roket düştü.

Alınan ilk bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü.

Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ayakta tedavi edildi.

Bu arada roketlerin isabet ettiği binalarda çıkan küçük çaplı yangınlar ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde inceleme yaptı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan yaptığı açıklamada, "4 noktaya roket isabet etti. Can kaybı yok, bir kişinin yüzüne cam parçası isabet etti." dedi.

Tekinarslan, angajman kuralları gereği roket atılan bölgeye güvenlik güçlerinin misliyle karşılık verdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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