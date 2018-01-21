İran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama

21 Ocak 2018

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal hakimiyete saygı ve insani kriz, sivil ve günahsız Suriyelilerin can güvenliğinin korunmasının gerektiğini vurgulamaktadır." dedi.

Afrin'de krizin devam etmesinin, teröristlerin Suriye'nin kuzey bölgesinde ortaya çıkmasına neden olabileceği konusundaki endişelerini dile getiren Kasımi, "Ümit ediyoruz bu operasyon bir an önce sona erer ve Suriye ve Türkiye'nin sınırındaki krizin yayılmasının önü alınır." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Astana sürecinde Türkiye'nin rolüne işaret ederek "İran, tüm ülkelerden özellikle Astana sürecinde siyasi yöntemlerle krizin sonlanması konusunda yapıcı role sahip Türkiye'nin, Suriye'nin sorunlarının siyasi yollarla çözülmesi kararlılığına devam etmesini beklemektedir." diye konuştu.

Bölgede İsrail ve ABD'nin varlığının bölgedeki sorunu derinleştirdiğine dikkati çeken Kasımi, şunları kaydetti:

"Teröristler başta olmak üzere bölge ötesi ABD gibi savaş yanlısı ülkelerin uluslararası kanunlara aykırı olarak Suriye devleti ve halkının isteği dışında askeri güçlerini Suriye'de bulundurmaları bu ülkedeki insani sorunun devam etmesine sebep olacaktır. Sorumluluk sahibi tüm ülkeler ve özellikle Suriye'nin komşuları, kanun dışı müdahaleler ve terörist grupları teşvik etmekten kaçınmalı, konunun siyasi ve barışçıl yollarla çözümü için Astana barış sürecinde kararlılık göstermelidirler."

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Kaynak: AA