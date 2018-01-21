ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan NATO'dan bir yetkili, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" dedi.

NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

NATO, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan NATO yetkilisi, Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğunu ve terörizmden çok ciddi zarar gördüğünü belirterek "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır" dedi.

NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bir üyesi olduğunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadığını hatırlatan NATO yetkilisi, Türkiye'nin operasyon hakkında NATO müttefiklerini bilgilendirdiğinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türk yöneticilerle yakın irtibat içinde olduğunu kaydeden NATO yetkilisi, Stoltenberg'in salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

CENTCOM: Türkiye bize bilgi verdiCENTCOM: Türkiye bize bilgi verdi

 

Kaynak: AA

Afrin NATO Zeytin Dalı Operasyonu Türkiye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.