Reyhanlı ve Kilis'e roket saldırıları: 1 ölü, çok sayıda yaralı

21 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yapılan roketli saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kara harekatının başlatıldığı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunduğu sırada, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Roketlerden birinin kent merkezinde bir aracın üzerine diğeri bir binanın çatısına üçüncüsü de bir evin bahçe duvarına düştüğü öğrenildi. Saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, roketli saldırıda Suriyeli 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 32 vatandaşın da yaralandığını söyledi.

Hatay Valisi açıklama yaptı

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesine roket atılmasıyla ilgili, "Suriye'den atılan roketler marifetiyle 37 yaralımız var. Bunlardan 31'i ayakta tedavi sonrası taburcu edildi, 4 ağır yaralı var." dedi.

Reyhanlı'ya 11 roket düştü; 1 ölü, 47 yaralı.

Hatay Valiliğinden yapılan son açıklamada, Reyhanlı'ya 11 roket düştüğü; 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PYD/YPG terör örgütü tarafından Reyhanlı’ya atılan ve bir Suriyeli misafirimizin ölümüne, 32 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan roket saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen saldırıyı kınayan paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "PYD/YPG terör örgütü tarafından Reyhanlı’ya atılan ve bir Suriyeli misafirimizin ölümüne, 32 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan roket saldırısını şiddetle kınıyorum. Teröristlerin masum insanlara yönelik bu saldırısı, PYD/YPG’nin gerçek yüzünü ortaya koyuyor." Kilis'e roket saldırıları Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 1 roket mermisi, akşam saatlerinde Kilis kent merkezindeki 1 eve isabet etti. Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin çatısına isabet eden roketin patlamasıyla evde ve çevrede hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olay yerinde inceleme yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi. 4 roket daha düştü Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 4 roket düştü. Alınan bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 20.00 sıralarında peş peşe ateşlenen roketler, Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki 4 eve isabet etti. OIay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. TSK, Afrin’i obüslerle bombardımana tutuyor Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere TSK Suriye sınırındaki obüslerle misliyle karşılık vermeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 5, Kilis’e ise 1 roket atıldı. Bunun üzerine Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK Suriye sınırındaki obüslerle teröristlere misliyle karşılık veriyor. Sınır çevresindeki köylerde vatandaşların çektiği görüntülerde obüslerin arka arkaya bomba atması görülüyor.

Kilis kent merkezinde gece saatlerinde iki mahalleye 4 roket düşmüştü.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü.

ABD'den Afrin açıklaması

İran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama

NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

Orgeneral Akar, sınırda birlikleri denetliyor

Fransa'dan BMGK'ya Suriye için toplanma çağrısı

"Esad rejimi, PYD'ye koridor açtı"

TÜSİAD'dan Afrin harekatına destek

Kaynak: DHA