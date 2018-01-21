"Esad rejimi, PYD'ye koridor açtı"
Suriye'de Esad rejiminin, Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırdığı bildirildi.
Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Beşar Esad rejimi, Halep merkezindeki örgüt unsurlarının Afrin’e yardım göndermesinin önünü açtı.
AA’nın Halep merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Esad rejimi, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor.
Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin'e bağlayan Nubul Zehra kara yolunu kullanmaya başladı.
Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/PKK’lı, mühimmat yüklü araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.
TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.
Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor.
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Kaynak: AA