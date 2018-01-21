Orgeneral Akar, sınırda birlikleri denetliyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hatay'da Zeytin Dalı Harekatına katılan birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay'a gitti.
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.
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Kaynak: AA