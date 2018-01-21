Erdoğan: Operasyonu kısa sürede tamamlayacağız

21 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili olarak, "İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" dedi.

Erdoğan, "Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yerli ve milli bir duruşla, şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız, siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak sizlere de asla o meydanları bırakmayız" diye konuştu.