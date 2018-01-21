Fransa'dan BMGK'ya Suriye için acil toplantı çağrısı

21 Ocak 2018

Fransa'nın Suriye'deki insani durumla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdığı bildirildi.

AFP'nin haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Fransa Suriye'deki durumun giderek kötüye gitmesinden dolayı oldukça endişeli" dedi.

Suriye rejiminin yoğun bombardımanına sahne olan Doğu Guta bölgesinde on binlerce sivilin mahsur kaldığını belirten Fransız bakan, "Bu nedenle çok ciddi hale gelen insani riskleri görüşmek üzere Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdık" diye konuştu.

Le Drian, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Suriye: Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk mevkidaşım ile görüşme yaptım" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Fransız bakan ile telefonda görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla bugün telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin diplomatik temasları çerçevesinde dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüşmüştü.