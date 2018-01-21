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Dışişleri'nden AB delegasyonuna "Zeytin Dalı Harekatı" bilgilendirmesi

Dışişleri Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i, "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmek üzere bakanlığa çağırdı.

Dışişleri'nden AB delegasyonuna Zeytin Dalı Harekatı bilgilendirmesi
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Dışişleri Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i, "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmek üzere bakanlığa çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılan Berger'e Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Gün içerisinde Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.

Türkiye'den bölge ülkelerine "Zeytin Dalı" bilgilendirmesiTürkiye'den bölge ülkelerine "Zeytin Dalı" bilgilendirmesi

 

Kaynak: AA

AB Zeytin Dalı Operasyonu

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