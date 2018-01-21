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Türkiye'den bölge ülkelerine "Zeytin Dalı" bilgilendirmesi

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerini bakanlığa çağırarak Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Türkiye'den bölge ülkelerine Zeytin Dalı bilgilendirmesi
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Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.

"Zeytin Dalı Harekatı" dünya medyasında "Zeytin Dalı Harekatı" dünya medyasında

 

Kaynak: AA

Afrin Suriye Türkiye Zeytin Dalı Operasyonu

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