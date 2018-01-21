Türkiye'den bölge ülkelerine "Zeytin Dalı" bilgilendirmesi
Dışişleri Bakanlığı, Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerini bakanlığa çağırarak Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.
Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.
"Zeytin Dalı Harekatı" dünya medyasında
Kaynak: AA