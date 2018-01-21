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Orgeneral Akar İranlı mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile telefonda görüştü.

Orgeneral Akar İranlı mevkidaşıyla görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orgeneral Akar ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri'nin görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

İran Hulusi Akar

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