Gül'den 'Afrin' mesajı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili mesajında "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili mesaj yayınladı.
Abdullah Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 20 Ocak 2018
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