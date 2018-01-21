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Gül'den 'Afrin' mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili mesajında "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Gül'den 'Afrin' mesajı
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili mesaj yayınladı.

Abdullah Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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